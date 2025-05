Conte lo sa bene: c'è un rischio da non correre contro il Genoa

Servono ancora tre passi per colorare d'azzurro l'intera città. Sale la febbre Scudetto, l'incontro di ieri tra De Laurentiis ed il Sindaco di Napoli Manfredi per lo stadio Maradona è terminato in Prefettura per parlare anche della possibile celebrazione e di una prima bozza del percorso del pullman scoperto e dell'ordine pubblico, ma i protagonisti non si sono poi esposti pubblicamente per ovvi motivi. Il compito di Antonio Conte, tra gli aspetti organizzativi e le prime manovre di mercato per la prossima stagione, è mai come stavolta quello di tenere la squadra con il focus unicamente sul Genoa e quest'oggi in conferenza stampa senza dubbio lancerà un messaggio chiaro anche all'ambiente. Il rischio naturalmente è un condizionamento dal punto di vista mentale. Mancano tre passi ad un traguardo incredibile, come i tre punti di vantaggio sull'Inter, ma per evitare di guardare ai nerazzurri (che comunque domani giocheranno prima degli azzurri), servirà confermare l'ottimo trend al Maradona regolando il Genoa: in questo caso, potendosi permettere anche un pari nelle ultime sfide con Parma e Cagliari, allora potrebbe davvero partire il countdown.

Chi si rivede

Il Maradona presenterà il tredicesimo sold-out stagionale e l'ottavo consecutivo, peraltro raggiunto in appena due ore di vendita con una richiesta di biglietti tripla rispetto alla capienza, ma negli ultimi giorni s'è aggiunta una presenza in più. In panchina per la precisione. Ci sarà posto anche per David Neres che magari con un po' di anticipo rispetto alla tabella di marcia ha dato buone risposte allo staff e quindi dovrebbe rientrare tra i convocati e magari rappresentare un'eventuale soluzione per gli ultimi minuti. Nessun rischio, ma un recupero importante soprattutto verso Parma e Cagliari.

Nessun rischio

Nonostante il sospiro di sollievo per il problema rimediato a Lecce, Stanislav Lobotka non dovrebbe essere rischiato. C'è ancora tempo, almeno due sedute, ma lo slovacco ha lavorato poco in gruppo e dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto da titolare a Billy Gilmour, una garanzie per Conte sia in coppia con lo slovacco nell'ultimo periodo che al suo posto come capitato nel girone d'andata. Per il resto conferma del 4-4-2 decisamente fluido con McTominay in non possesso più esterno, Olivera al centro con Rrahmani ed in attacco Raspadori nell'orbita di Lukaku.