CdM - Osimhen in campo con mascherina a dicembre ipotesi remota: rischia di tornare a febbraio

Victor Osimhen, che questa mattina sarà operato, starà fuori almeno un mese, c’è una remota speranza di recuperarlo per il big-match di San Siro del 19 dicembre contro il Milan, magari attraverso l’utilizzo di una maschera protettiva. Si tratta di un’ipotesi complicata, una stima più attendibile dei tempi di recupero si potrà fare dopo l’operazione. Osimhen, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, rischia anche la Coppa d’Africa che si terrà dal 9 gennaio al 6 febbraio, non è detto che possa rientrare in tempo per rispondere alla convocazione della Nigeria.