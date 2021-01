CdM - Patto Supercoppa: tutti insieme nella pausa anti-stress concessa da Gattuso

Patto Supercoppa: Gattuso con la squadra a pranzo fuori. Si parla della giornata diversa che il tecnico ha voluto concedere ai suoi ragazzi, con l'allenamento annullato per ritrovarsi per un pranzo collettivo: "Una pausa antistress per il Napoli, un regalo di Bakayoko" si legge sul Corriere del Mezzogiorno, che commenta così la scelta del tecnico.

Nei ritmi stressanti di questa stagione, una giornata per distendere gli animi e far gruppo può essere d’aiuto in una fase decisiva della stagione. Gattuso ha seguito questa strategia, mercoledì mattina ha programmato un pranzo di gruppo per la giornata di ieri, spezzando così con un po’ di relax il ritmo degli allenamenti. Tutti insieme, anche Milik che è fuori dal progetto tecnico ma condivide gli umori di Castel Volturno pur essendo sul mercato. Lo spogliatoio è fatto anche di riti, 'pegni', ieri il conto è toccato a Bakayoko che dopo il gol-vittoria di Udine ha offerto il pranzo a tutti per festeggiare la sua prima gioia in maglia azzurra