CdM - Perché i calciatori si sfanculano in campo? Osimhen è insopportabile

Il Napoli cade a Empoli, fa una brutta figura, praticamente in campo non ci va mai. Questo il commento di Vittorio Zambardino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cade a Empoli, fa una brutta figura, praticamente in campo non ci va mai. Questo il commento di Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno: "Grande contestazione dai napoletani presenti. Certo la figura fatta in campo è tremenda, l’immagine della squadra e del club forse ai minimi da vent’anni, perché fallire dopo aver vinto è più grave che fallire e basta. Significa non saper sopravvivere alla propria gioia.

Squadra incapace di tessere un’azione, che alle coppe non pensa e comunque non ha la forza per concepire alcun traguardo. Litigano in campo, si sfanculano fra di loro (soprattutto Osimhen, insopportabile). L’ottavo posto sembra scolpito nel marmo".