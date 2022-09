CdM presenta i Rangers: "Intensità, gioco sulle fasce e solo una sconfitta in casa nel 2022"

I Rangers di Glasgow sono una squadra dotata di fisicità, che cerca i lanci lunghi, il pressing alto, con i difensori che spezzano la linea

I Rangers di Glasgow sono una squadra dotata di fisicità, che cerca i lanci lunghi, il pressing alto, con i difensori che spezzano la linea e tentano l’anticipo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha così presentato la formazione scozzese alla vigilia della sfida di Champions League di domani sera:

"Il Glasgow Rangers fa dell’intensità la sua forza, insiste molto sulle corsie laterali, ha negli esterni bassi Tavernier e Barisic due giocatori interessanti, che sanno proporre gioco. In casa si alimenta dell’atmosfera dell’Inbox Stadium, nel 2022 ha perso soltanto lo scorso 3 aprile nel derby contro il Celtic. La cavalcata nella scorsa Europa League fino alla finale persa ai rigori contro l’Eintracht Francoforte si è sviluppata soprattutto nel proprio stadio, ai quarti e in semifinale ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro Braga e Lipsia. Dal mercato è arrivato qualche rinforzo da tenere d’occhio: il bomber ex Paok Salonicco, Antonio Colak, autore di quattro gol stagionali, Davies, centrale difensivo ex Liverpool e Matondo, esterno offensivo prelevato dallo Schalke 04. Servirà una grande prova a Glasgow, Spalletti ha avvertito i suoi ragazzi".