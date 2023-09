Cdm - Quanti blackout: il Napoli non ha continuità durante le partite

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non riesce ad avere continuità durante le partite

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non riesce ad avere continuità durante le partite, nelle analisi delle ultime tre gare s’individuano dei lunghi black-out: il secondo tempo contro la Lazio, la prima ora di Genova, la ripresa a Braga. Garcia ne riflette con il suo staff, ne parla anche con la squadra, cerca l’approccio più efficace soprattutto in fase di non possesso