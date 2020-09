CdM - Roma-Milik, tutto fermo: i giallorossi hanno già trovato l'alternativa

Con l'affare Dzeko alla Juve bloccato, resta ferma anche la trattativa per Milik alla Roma. I giallorossi cominciano a guardare altrove per le soluzioni alternative al polacco, e l'asse Napoli-Roma continua a raffreddarsi sempre di più. L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha dato il resoconto della situazione, raccontando proprio le novità sul fronte mercato che intrecciano i due club: "La Roma intanto si sta cautelando allacciando i contatti per Giroud perché la Juve è ancora forte su Dzeko e i giallorossi hanno individuato un’alternativa all’affare Milik. In queste condizioni è difficile che il Napoli poi possa impostare un’altra trattativa con la Roma per Veretout a meno che non venga inserito Maksimovic per ridurre il peso economico dell’operazione".