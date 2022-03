CdM - Spalletti ha il Napoli in mano: gruppo unitissimo, lo dimostrano due gesti

Il gran lavoro di Spalletti, partito nel ritiro di Dimaro e culminato con il bel successo con la Lazio che è valso la vetta, è sotto gli occhi di tutti.

Il gran lavoro di Luciano Spalletti, partito nel ritiro di Dimaro e culminato con il bel successo con la Lazio che è valso la vetta, è sotto gli occhi di tutti. Piovono elogi per l'allenatore azzurro, bravo a costruire un gruppo unitissimo, direttamente dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"Spalletti è entrato nei cuori dei suoi ragazzi, si vede anche dall’esultanza di domenica sotto il settore ospiti, con la corsa e l’abbraccio con Rrahmani. Non è la prima volta che la gioia di fine partita esprime l’unità del gruppo, basta ricordare i festeggiamenti per la vittoria a San Siro contro il Milan o il tuffo di Spalletti in campo dopo il successo contro il Leicester".