CdM - Spalletti non gioca a nascondino: Scudetto alla portata, ne è convinto

E' una sfida-Scudetto, ovviamente, quella di stasera tra Napoli e Milan. Lo dice la classifica. E Luciano Spalletti non si nasconde

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

E' una sfida-Scudetto, ovviamente, quella di stasera tra Napoli e Milan. Lo dice la classifica. E Luciano Spalletti non si nasconde, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di giocare a nascondino. La posta in palio, stasera contro il Milan, è altissima. E lui ne ha piena consapevolezza. Non in chiave scudetto («ci sono ancora tante gare e soprattutto altre squadre che competono», dice) ma come marcia di avvicinamento a un traguardo che considera «alla nostra portata".