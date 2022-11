Cdm spiega la nuova Dea: "C'è una grande differenza col passato"

La squadra di Gasperini non è più la macchina da gol delle sue notti più belle, ha accettato d’abbassare il baricentro, lavora ancora con gli uno contro uno

Tra due giorni si torna in campo per sfidare l'Atalanta, ecco quanto scrive sulla Dea il Corriere del Mezzogiorno che fa un confronto tra la vecchia e la nuova squadra nerazzurra: "La squadra di Gasperini non è più la macchina da gol delle sue notti più belle, ha accettato d’abbassare il baricentro, lavora ancora con gli uno contro uno ma riducendo i rischi, cioè senza concedere ampi spazi e la parità numerica. Gasperini ha abbassato il livello del pressing, spesso crea un blocco basso, una strategia che potrebbe ripetere proprio contro il Napoli di Osimhen".