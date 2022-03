CdM su Insigne: "La rivincita dell'incompreso, il tricolore prima dell'addio"

"Prepara il finale nelle difficoltà di una stagione complicata e a Spalletti ha promesso di non risparmiarsi".

La rivincita dell’incompreso: il tricolore prima di dire addio. Così titola il Corriere del Mezzogiorno scrivendo di Lorenzo Insigne: "Promesso sposo del Toronto, già con la valigia pronta, ha poco meno di ottanta giorni davanti a sé per dimostrare che non andrà via da traditore. Lascia Napoli, vero. E sono aspirazioni economiche del professionista 'incompreso' che ha deciso di cambiare vita. Lo ha detto più volte: si è sentito poco amato e poco considerato nella città che gli ha dato i natali. Nella squadra dove tutto sommato leader non è mai stato, così come non è stato giocatore inamovibile per gli allenatori che si sono succeduti negli anni.

Un gol e un assist per Fabian Ruiz, la scelta intelligente (non egoista, poteva essere doppietta) di guardare il compagno a una manciata di secondi dalla fine e passargli la palla della vittoria. Insigne esulta ancora e non vuole scendere dalla nave adesso. Prepara il finale nelle difficoltà di una stagione complicata e a Spalletti ha promesso di non risparmiarsi.