CdM su Osimhen: "Ha una grande chance! Non può più concedersi lunghe pause"

Victor Osimhen partirà titolare contro il Crotone, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea: "Si concede lunghe pause e questo non è proprio il massimo per un attaccante pagato fior di quattrini. Ecco perché Osimhen ora deve accelerare in tutto e per tutto. Non solo con il fisico, ma anche nella mente. Con il Crotone sarà la sua grande occasione. Contro un avversario non proprio irresistibile potrà testare il suo stato di forma e tornare a segnare. E’ l’ora della svolta".