CdM sui possibili addii: "Mertens, Fabiàn e pure Zielinski se arriva offerta congrua"

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti ha dovuto mettere insieme due anime differenti. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola analizza le difficoltà incontrate da Luciano Spalletti: "La vecchia guardia dei palleggiatori come Zielinski, Insigne, Mario Rui, Koulibaly, Mertens e l’identità più moderna, da struttura fisica e calcio in verticale, espressa da Lozano, Osimhen e Anguissa.

È un organico frutto dei tentativi di Ancelotti di modificare l’impianto sarriano, delle correzioni di Gattuso e dei pochissimi innesti fatti con Spalletti che ha provato a giocare sugli equilibri, riuscendoci a lungo anche molto bene.Il Napoli del futuro va verso un progetto univoco. Tra partenze annunciate (Insigne, Ghoulam, Malcuit e Ospina) e quelle possibili (Mertens, Fabian Ruiz e Zielinski se arrivasse un’offerta congrua), filtra l’idea di un Napoli più verticale, proiettato a valorizzare Osimhen e anche Lozano.