CdM sul Barça: "Guai a fidarsi, torneranno 5 giocatori importanti e ci sarà il mercato"

Momento difficile per il Barcellona che al momento non rappresenta avversario troppo difficile, ma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno avverte: "Guai a fidarsi, a metà febbraio ci saranno altri due mesi di cura Xavi e soprattutto il Barcellona recupererà giocatori importanti: Jordi Alba, Sergi Roberto, Pedri, Ansu Fati e Depay, poi ci sarà il mercato di gennaio e Xavi ha chiesto due attaccanti. Squarcia l’entusiasmo per il grande evento il triste annuncio del ritiro di Aguero che lascia il calcio per problemi cardiaci".