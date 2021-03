CdM sulla rinascita del Napoli: "Fondamentale la continuità tattica"

La continuità tattica: questo uno dei segreti della rinascita del Napoli secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Sono lontani i periodi in cui il 4-2-3-1 era dipinto come l’origine di tutti i mali, presentando il ritorno al 4-3-3 come la panacea. Il Napoli, ritrovando i suoi uomini-chiave, ha potuto trovare continuità tattica nel sistema di gioco ma soprattutto nei principi del proprio calcio. Zielinski sulla trequarti è l’anima di questo nuovo 4-2-3-1, in cui il centrocampista polacco fa il pendolo tra le due fasi, con la squadra che oscilla tra il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1.

Contano i principi di gioco, il Napoli li ha ritrovati. La linea è alta, aggressiva, i difensori hanno ritrovato fiducia nel romperla cercando l’anticipo. La costruzione dal basso è migliorata, il Napoli sa proporre calcio sulle catene laterali partendo dal portiere e nelle vie centrali ha più soluzioni: Demme che pulisce la prima uscita, Fabian che trova spazi da percorrere, Zielinski che cambia il ritmo e Mertens che lega il gioco".