CdM - Trasferta negata in Scozia? Alcuni tifosi sono partiti lo stesso: il motivo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La trasferta in Scozia, per la sfida di Champions League a Glasgow contro i Rangers, è stata vietata per questioni di ordine pubblico. Ma qualche tifosi è partito ugualmente, si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Le motivazioni d’ordine pubblico, a causa dello spostamento da Edimburgo a Londra del feretro della Regina Elisabetta II, hanno fatto spostare di 24 ore il match e chiudere il settore ospiti. Alcuni tifosi sono partiti lo stesso, sono in Scozia avendo già voli e alberghi prenotati".