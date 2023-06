Cdm - Tre allenatori esclusi dal casting: non vanno bene col 4-3-3 di ADL

Per Aurelio De Laurentiis, il 4-3-3 non è un modulo tattico: è un feticcio, è una specie di ossessione, al punto che è entrato nel suo gergo

Per Aurelio De Laurentiis, il 4-3-3 non è un modulo tattico: è un feticcio, è una specie di ossessione, al punto che è entrato nel suo gergo per non uscirne più. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, questa categorizzazione e le parole di De Laurentiis escludono Conte, Gasperini e Palladino dalla lista dei possibili eredi di Spalletti, a meno di un cambio radicale nella loro filosofia di gioco.