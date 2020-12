CdM - Verso Napoli-Real Sociedad: quasi certi due cambi in attacco

Giovedì gara fondamentale in Europa League contro la Real Sociedad. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che Gattuso per passare il turno s’affida proprio ai suoi uomini in attacco, magari sulle forze più fresche come Mertens, il record-man della storia del Napoli sia in generale che nelle competizioni Uefa, e Politano che fu decisivo a San Sebastian all’andata. Venerdì Gattuso festeggerà il suo primo anniversario sulla panchina azzurra, vuole farlo con la qualificazione in tasca.