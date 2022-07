CdM - West Ham all'assalto di Zielinski: spunta un argentino per sostituire Piotr

Ieri Kim ha svolto il suo primo allenamento a porte aperte con il pubblico che l’ha acclamato.

Situazione Piotr Zielinski tutta da definire, con il West Ham che sembra intenzionato a lanciare l'assalto finale al polacco. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli continua il ritiro a Castel di Sangro; ieri Kim ha svolto il suo primo allenamento a porte aperte con il pubblico che l’ha acclamato.

Sul mercato il West Ham intensifica l’assalto per Zielinski che sta ancora riflettendo sulla proposta degli Hammers. Se dovesse partire, tra le possibili soluzioni in entrata c’è Giovani Lo Celso, talento argentino in uscita dal Tottenham".