CdM - Zielinski ed Elmas ancora positivi: contro l'Atalanta è già pronto Bakayoko

Bakayoko potrebbe essere subito titolare nella gara contro l'Atalanta in virtù delle probabili assenze di Zielinski ed Elmas che sono risultati ancora positivi al Covid-19 e che, quindi, non dovrebbero tornare a disposizione per la gara di sabato. In allenamento l’ex Milan sta dando buone risposte sotto il profilo fisico, le sue condizioni saranno gestite poiché l’abitudine al ritmo-partita gli manca. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.