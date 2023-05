CdS - A Napoli sarà due volte Natale

"Hanno pareggiato azzurri e granata, ha perso il pregiudizio, dimostrando una volta di più che Napoli è meno peggio di come la si racconta"

"Napoli, sarà 2 volte Natale. La sconfitta del pregiudizio vale i punti persi" scrive il Corriere dello Sport sulla festa Scudetto rimandata degli azzurri. È finita 1-1 con la Salernitana: a Olivera ha risposto Dia, festa rimandata per il popolo napoletano che ieri ha vissuto un pomeriggio agrodolce dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio e poi il pari di Dia nel finale.

"Come la mette adesso il prefetto Claudio Palomba, il cui scudetto-day, imposto a tavolino e smentito sul campo, è costato l’inutile lavoro straordinario domenicale per centinaia di agenti, giunti al Maradona da ogni dove? Hanno pareggiato azzurri e granata, ha perso il pregiudizio, dimostrando una volta di più che Napoli è meno peggio di come la si racconta" scrive Alessandro Barbano.