CdS - Addio Insigne prescinde da Spalletti: ADL e Lorenzo non vogliono più saperne l'uno dell'altro

“La storia di capitan Insigne deflagra in questi giorni, ma preesiste a Lucio Spalletti. Prescinde da lui. Spalletti si trova davanti il fatto compiuto: un presidente e un giocatore che non vogliono più saperne l’uno dell’altro. Di brutto. Prova a mediare, ma è come svuotare il mare con un secchiello bucato”. Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'adddio in estate di Lorenzo Insigne.

"Il ruolo di Spalletti? Non facile. Nessuna delle tre società prende posizione chiara, temono le reazioni della piazza e lasciano all’allenatore la bollentissima patata. L’uomo di Certaldo prova a mediare, magari non sempre con totale convinzione, anche perché i tre fanno di tutto ogni volta per indurlo a non stare dalla loro parte” spiega il quotidiano.