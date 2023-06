CdS - ADL ha trasformato selezione del nuovo tecnico in un kolossal

Così scrive sulla questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Non solo Italiano: il Napoli si muove su più fronti per trovare l'erede di Luciano Spalletti. Così scrive sulla questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"De Laurentiis ha attrezzato un casting mica da poco («ho riflettuto, sono stato l’allenatore di me stesso e ho scoperto di avere una ventina di ipotesi da valutare») ed ha trasformato una selezione naturale in una specie di kolossal nel quale si sono intravisti Antonio Conte (che ha voglia di starsene un po’ a casa), Nagelsmann (verso il Psg), Thiago Motta (che resterà al Bologna), Roberto Mancini (bloccato con decisione dalla Federcalcio) e che però prevede sempre nuove sorprese, come è giusto che sia.