CdS - ADL stravede per Gasperini: con Inzaghi gli unici due tecnici per cui accetterebbe cambio modulo

Ci sono diversi allenatori che piacciono a De Laurentiis per cominciare un nuovo ciclo. Oltre Benitez e agli emergenti Juric e De Zerbi, altri nomi che appassionano il presidente del Napoli sono Gasperini e Inzaghi. Il Corriere dello Sport scrive che per loro il patron azzurro accetterebbe anche il ritorno alla difesa a tre. Entrambi, però, sono difficili da raggiungere: il primo perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e il secondo perché sta per rinnovare con Lotito. Ma la stima di De Laurentiis nei loro confronti è evidente.