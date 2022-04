CdS - Anguissa out, un solo dubbio di formazione: Spalletti pensa a una grande conferma

Spalletti ha un solo grande dubbio di formazione per la gara di domenica contro la Fiorentina, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Spalletti ha un solo grande dubbio di formazione per la gara di domenica contro la Fiorentina, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mancherà Anguissa, com’è noto, e l’unico ballottaggio, in questo momento, sembra resista là in mezzo, tra Zielinski ed Elmas, che si giocano il posto al fianco di Lobotka e di Fabian Ruiz, teoricamente i proprietari d’una zona del campo che gli è quasi sempre appartenuto. L’Elmas di Bergamo è un candidato senza macchia e senza paura".