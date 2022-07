CdS approva la scelta di Spalletti: "Il 4-3-3 dà più equilibrio e favorisce Osimhen e Kvara"

Il quotidiano, dopo la scelta di Luciano Spalletti di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, come annunciato da Cristiano Giuntoli, si esprime così

Analisi tattica sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano, dopo la scelta di Luciano Spalletti di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, come annunciato da Cristiano Giuntoli, si esprime così sul tema del sistema tattico:

"Il 4-3-3 regala più equilibrio e in quest'ottica Osi e Kvara, due figli del vento, possono diventare micidiali; il tridente completato dal rinvigorito Politano o Lozano è la migliore soluzione considerando le caratteristiche della rosa; il centrocampo è ben assemblato, fermo restando la possibile partenza di Demme e il nodo-Fabian (non ancora un caso), e il pallone con il Perugia ha girato veloce per un po'".