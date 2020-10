CdS - Bakayoko destinato al 4-2-3-1: avrebbe voluto un altro numero, ma era occupato

Tiemoue Bakayoko ha voglia di prendersi il Napoli. Il francese arrivato in prestito dal Chelsea è già all'interno della bolla di Castel Volturno e secondo il Corriere dello Sport è destinato a giocare un ruolo fondamentale nel 4-2-3-1 di Gattuso. Non gioca una gara ufficiale dal 7 marzo scorso, Nizza-Monaco, ma questa pausa per le Nazionali servirà a lui e alla squadra per conoscersi meglio. Per questa stagione ha scelto la maglia numero 5, quella che fu di Allan. Avrebbe voluto la 14, ma ovviamente quel numero è rimasto sulle spalle di Dries Mertens.