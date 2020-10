CdS - Bakayoko scalpita: può essere già titolare con l'Atalanta

Un Tiemoue Bakayoko che scalpita e potrebbe essere titolare nella sfida con l'Atalanta alla ripresa del campionato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla del nuovo acquisto e del recupero di Insigne.

"S’è rivisto in campo anche Insigne, fermo proprio da una quindicina di giorni a causa del problema muscolare rimediato nel corso primo tempo della partita con il Genoa e ancora alle prese con una tabella personalizzata fatta di esercizi e terapie. La lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, comunque, migliora, e ciò significa che se i riscontri continueranno a essere positivi allora potrebbe anche rientrare in occasione del derby del 25 ottobre con il Benevento. In ottica Atalanta, invece, Gattuso potrebbe lanciare Bakayoko dal primo minuto: si vedrà nei prossimi giorni".