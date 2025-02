Cds - Bolgia Olimpico: 7 vittorie di fila (e solo 3 gol subiti) e in 60mila fischieranno Lukaku

La Roma sta costruendo la sua rinascita puntando forte sul fattore Olimpico. E lo farà anche contro il temibile Napoli di Antonio Conte e di Romelu Lukaku, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che i numeri parlano chiaro: sono diventate 7 le vittorie consecutive davanti ai propri tifosi e la striscia positiva è iniziata dopo lo scivolone con l’Atalanta: "da lì in poi Dybala e compagni hanno iniziato a macinare gioco e spettacolo tra campionato, Europa League e Coppa Italia, mettendo sotto i salentini, ma anche Braga, Sampdoria, Parma, Lazio, Genoa e Eintracht Francoforte. In trasferta, invece, le cose hanno continuato a non funzionare, ma almeno l’emorragia è stata tamponata con il colpo di Udine".



Anche il bilancio sotto porta ha contorni stellari: "23 centri realizzati e appena 3 subiti. Traduzione: la media dei gol realizzati nelle ultime 7 partite è superiore a quella delle reti incassate complessivamente (3,2).

Il Napoli, quindi, fa un po’ meno paura, anche se di fronte c’è una squadra, prima in classifica e in corsa per lo scudetto, che ha messo in fila 7 vittorie consecutive". E stasera sono attesi 60mila spettatori, non c'è ancora il sold-out ma è prevista comunque una cornice importante per Roma-Napoli. Spoiler, scrive il quotidiano: Lukaku sarà fischiatissimo.