CdS - Braccio di ferro con ADL: la conferma arriva dal post-partita di Gattuso

“La goleada allo Spezia parla più di ciò che dice: perché non prova nulla, davvero nulla, della guarigione del Napoli". È questa l'analisi sul Corriere dello Sport oggi in edicola, che parla anche di un futuro ancora tutto da decidere in merito alla questione Gattuso: "Il successo testimonia che almeno la squadra è con Gattuso. Che, però, questo sia un punto di partenza è tutto da dimostrare. Le dichiarazioni del tecnico a fine partita raccontano i suoi nervi tesi e il braccio di ferro strisciante ingaggiato con De Laurentiis, chiamato nelle prossime ore a distinguere la virtù della prudenza dalla rinuncia a osare”.