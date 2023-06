CdS - Casting per il nuovo diesse: due i nomi caldi

Sul tema scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli il Napoli avvia il casting per il possibile erede nel ruolo di direttore sportivo. Sul tema scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Intanto, la successione è finita nel classico casting, l’ultima stanza in fondo al corridoio principale di Castel Volturno è vuota, e se Accardi dell’Empoli è stata la prima idea e Polito del Bari è una figura ormai familiare, essendo cresciuto a Bari, c’è posta per Maurizio Micheli, una serie di impegni da smaltire, obblighi soprattutto diplomatici, avendo De Laurentiis spesso assunto in prima persona anche le responsabilità nelle trattative. Giuntoli sta gustandosi qualche ora di riposo, dopo aver sistemato un’impronta solenne nel mercato dei Kvara e dei Kim, sullo smartphone non ci sono telefonate perse, né messaggi sfuggiti: è un silenzioso, prevedibile braccio di ferro, che ha i suoi tempi e le proprie dinamiche perverse".