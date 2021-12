Cds - Che sfortuna! Dopo Anguissa e Osimhen, altri 3 ko: Spalletti cosa s'inventerà?

Tre infortuni in mezz’ora, un incubo per Spalletti a due giorni dalla partita contro l’Atalanta, scrive il Corriere dello Sport raccontando di un periodo complicato con la sorte. Spalletti infatti dovrà valutare con attenzione i tempi di recupero di Fabian, Koulibaly ed Insigne perché il calendario presenta diverse partite ravvicinate e intanto sabato sarà emergenza totale: "Un infortunio dopo l’altro sul più bello. Con l’Inter, a San Siro, Spalletti aveva già perso Anguissa e Osimhen. Addio 2021. Spalletti, con l’inserimento di Lobotka e Mertens, aveva saputo tamponare l’emergenza, ora sarà chiamato a trovare nuove soluzioni con la coperta che rischia di diventare sempre più corta. Per sua fortuna ha ritrovato abbondanza in attacco e in particolare sulle corsie".