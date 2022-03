CdS - Ciclo esaurito per Insigne e altri due in Nazionale: c'è già un segnale

Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Jorginho sono gli unici con gli indisponibili Verratti, Mancini e Berardi ad aver lasciato il ritiro della Nazionale

Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Jorginho sono gli unici con gli indisponibili Verratti, Mancini e Berardi ad aver lasciato il ritiro della Nazionale per far rientro nelle rispettive sedi. Tutti e tre hanno ottenuto dal c.t. il permesso di far ritorno in anticipo a casa e questo per il Corriere dello Sport sa molto di addio. Il loro ciclo in azzurro - si legge - sembra ormai esaurito: Insigne e Jorginho si sono persi negli ultimi otto mesi, mentre Immobile non è il centravanti ideale per il gioco di Roberto Mancini.