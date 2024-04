CdS - Com'è andato il confronto squadra-ultrà: chiesto di giocare con la Primavera!

Ieri a fine partita, dopo la deludente sconfitta sul campo dell'Empoli, i calciatori sono stati richiamati sotto il settore ospiti dagli ultrà.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri a fine partita, dopo la deludente sconfitta sul campo dell'Empoli, i calciatori sono stati richiamati sotto il settore ospiti dagli ultrà. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta com'è andato il confronto, chiaramente in clima di contestazione: "Molto dura anche quella: i tifosi cantano imprecazioni, cori di rabbia, sberleffi che vanno dall'offerta di attributi, i famigerati "huevos" ispanici, alla richiesta di mettere in campo la Primavera.

I ragazzini meglio di questa versione dei campioni d'Italia: è una provocazione estrema e tremenda al cospetto di una squadra troppo brutta per essere vera; morbida, molle, vuota e svuotata nonostante la possibilità ancora concreta di raggiungere l'Europa".