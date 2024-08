Prima pagina CdS - Conte pensa a Kepa per la porta

Valutazioni in corso nel ruolo del portiere

Per cercare di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter campione d'Italia "Juve, serve altro", indica Il Corriere dello Sport in prima pagina. Il club bianconero incontra Galeno ma il Porto chiede 35 milioni, rilancio in vista per Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Todibo comincia a complicarsi per i diktat imposti dal Nizza.

Intanto la Roma si gode Dybala e Soulé, Antonio Conte pensa ad un nuovo portiere (Kepa) intanto che la Lazio riscalda la pista per un trequartista dall'estero. Fiorentina e Gudmundsson, è l'ora di chiudere il trasferimento.