CdS - Da Mertens a Dybala: giocatori in scadenza e un’evidente difficoltà a trovare squadra

Sul Corriere dello Sport si parla dei calciatori in scadenza di contratto, tra cui l'azzurro Dries Mertens

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio è un’industria in cui la risorsa scarsa è il talento. Di Mbappè ne esiste uno (e uno solo). Sul Corriere dello Sport si parla dei calciatori in scadenza di contratto, tra cui l'azzurro Dries Mertens, che faticano a trovare squadra a causa delle alte richieste economiche.

"Nel mercato di quest’anno si impone una casistica, anni fa, ignota: giocatori (anche top) con contratto scaduto e un’evidente difficoltà a trovare squadra. Sarà colpa, in qualche caso, delle richieste dei procuratori o della carta d’identità ma non si ricordano calciatori a zero sul mercato come quest’anno. Dybala, Belotti, Romagnoli, Mertens, Bernardeschi i più noti in Serie A ma anche all’estero Isco, Marcelo, Suarez, Lingard, Dembelè.

Qualcuno ha respinto proposte di rinnovo necessariamente al ribasso, a causa della crisi, nell’attesa di liberarsi finalmente a zero per firmare il contratto della vita, solo per ritrovarsi tristemente alla ricerca di un datore di lavoro perché il mercato non sostiene più certe cifre tranne che per campioni eccezionali".