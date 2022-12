Cds - Dalla fallimentare alle offerte da 1mld di euro, ma ADL pensa al campionato

Un miliardo di euro fa rumore e lascia scatenare la più pigra fantasia, scrive il Corriere dello Sport in merito agli interessamenti per il Napoli

Un miliardo di euro fa rumore e lascia scatenare la più pigra fantasia, scrive il Corriere dello Sport in merito agli interessamenti nei confronti del Napoli da Messico e Usa, ma "questo non è il momento per lasciarsi distrarre e sui tentativi o le tentazioni c’è semplicemente un velo di silenzio (non è ancora riservatezza) che Adl poggia con disinvoltura, lasciando che i propri pensieri siano altro: il campionato, poi la Coppa Italia e a seguire la Champions League, secondo il calendario che sta lì, adibito per l’uso del tour de force.