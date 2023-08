CdS - Demme costa 3,8mln lordi al Napoli: due club italiani spaventati dall'ingaggio

A scrivere del centrocampista classe '91 è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Diego Demme ed un futuro che verrà definito nei prossimi giorni. A scrivere del centrocampista classe '91 è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Quando arrivò, gennaio 2020, gli venne riconosciuto un contratto di assoluto rilievo (3,8 lordi) che adesso, nel piano di contenimento dei costi, è piombo per le casse. Le chanches di andarsene all’Hertha Berlino sono evaporate, c’è qualcosa in Italia - il Verona e anche il Genoa - che però con certi stipendi non vogliono averci a che fare e che dunque diventano opzioni quasi irrealizzabili”