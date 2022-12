Cds - Difesa Inter soffre la velocità: Osimhen ha già il doppio della scorsa stagione

Ora ha 23 partite per battere il record personale di 14 reti della stagione scorsa, ma le premesse sono di ben altro spessore.

Il Napoli sta sfruttando il momento straordinario di Osimhen, scrive il Corriere dello Sport ricordando che un anno fa, alla 15 ª giornata il nigeriano aveva segnato appena 5 gol, quest’anno quasi il doppio: "Ora ha 23 partite per battere il record personale di 14 reti della stagione scorsa, ma le premesse sono di ben altro spessore. Le caratteristiche atletiche di Osimhen possono diventare una tortura per una difesa come quella dell’Inter, fisicamente solida e potente ma, se presa in velocità può vacillare.