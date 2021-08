CdS - Distanza importante sul rinnovo di Insigne: la cifra che divide le parti

Distanza di 1,5 milioni tra il Napoli e Lorenzo Insigne sulla questione rinnovo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C’è una distanza che s’avverte, sarebbe intorno al milione e mezzo di euro, e soprattutto un silenzio che resiste, ad oltranza, da quel 23 maggio, quando Insigne uscendo da Castel Volturno non avrebbe immaginato, ma solo sognato, di rientrarci da Campione d’Europa. La parabola che (forse) non era stata messa in conto".