CdS - Due i cambi per il Lecce, novità su Olivera

Un Napoli senza troppi cambi in campo contro il Lecce venerdì in tardo pomeriggio. Questa la previsione del Corriere dello Sport in vista del match contro la squadra di Baroni.

"È realistico anche immaginare che domani a Lecce gli oltre mille tifosi azzurri in trasferta applaudiranno una formazione piuttosto simile a quella che Spalletti ha schierato con il Milan dal primo minuto: il turnover dovrebbe essere limitato a prescindere dall'impegno di coppa. I cambi? Un paio al vaglio: Lozano nel tridente ed Elmas a centrocampo. Osimhen, come da copione, non recupera, mentre Olivera dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati ma comincerà in borghese. In panchina".