CdS esalta Bakayoko: "Dominante in mezzo al campo"

Tiemoue Bakayoko strappa ancora consensi. Il mediano viene esaltato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che gli assegna un 7 in pagella per la prova contro il Bologna: “Fa tanta legna in mezzo al campo, sul piano della quantità non puoi dirgli niente ma nella fase passiva in certe situazioni qualche affanno lo vive. Nel secondo campo domina in mezzo al campo”.