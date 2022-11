CdS esalta Lobotka: "In 90' non perde un possesso, è la forma razionale della bellezza azzurra"

All'indomani del successo in rimonta sul campo dell'Atalanta, elogio a Stanislav Lobotka sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani del successo in rimonta sul campo dell'Atalanta, elogio a Stanislav Lobotka sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli si è preso ciò che ha ampiamente meritato. Con un predominio a centrocampo mai in discussione, dove Lobotka dirige il gioco con una mobilità pari alla sua intuitività sensoriale, che gli consente di virare a destra e a sinistra, avanti e indietro, come se avesse un radar al posto del cervello. Pur osando talvolta con la palla ai piedi più di ciò che sarebbe concesso a qualunque regista, non perde in novanta minuti un solo possesso. La sua intelligenza tattica è la forma razionale della bellezza azzurra.