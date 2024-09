Cds esalta McTominay: "Dominante! Tuttocampista che ha fisico, tecnica e personalità"

vedi letture

Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport rimarcando la prova di Scott McTominay che allo Stadium ha giocato con personalità in una partita mai banale

Esordio da titolare, in campo 95 minuti risultando tra i migliori: "Dominante nel primo tempo, spesso agendo poco dietro Lukaku, dove ha creato un paio di situazioni interessanti. Due virate improvvise, strappi che hanno sorpreso la Juve, ma che poi non si sono concretizzati. Al gol c'è andato vicino, ma non vicinissimo, il suo destro nel primo tempo, parato in tuffo da Di Gregorio, era nato occupando uno spazio che si era creato da solo, con il fisico, la personalità e con la tecnica. Ha giocato ovunque: pressando, toccando la palla, soprattutto a sinistra, in zona Kvaratskhelia, ma spesso accompagnando l’azione, anche quando poi non ha ricevuto palla dai compagni. Un tuttocampista che Conte ha finalmente potuto allenare per una settimana intera e schierare per la prima volta".