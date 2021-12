CdS - Fabian e Lobotka di rientro col Milan, dubbio Zielinski-Elmas

Elmas e Zielinski sono in dubbio per la gara di domenica contro il Milan. Ci saranno, per fortuna di Spalletti, diversi rientri: "Anguissa è tornato proprio ieri, abile ma ovviamente non in grande condizione; Lobotka e Fabian dovrebbero rientrare, ma anche in questo caso la forma non potrà mai essere brillante come prima di uscire di scena; Elmas e Zielinski chissà". Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.