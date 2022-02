CdS frena: "Non può imporsi una squadra con regista che passa la palla dietro 4 volte su 5"

Per Alessandro Barbano, ci sono ancora tante cose da migliorare. Sul Corriere dello Sport si legge

Per Alessandro Barbano, ci sono ancora tante cose da migliorare. Sul Corriere dello Sport si legge: "I gol di Insigne e di Fabian Ruiz dicono che il Napoli può puntare allo scudetto. Perché ha la qualità più alta del campionato. Ma non dicono che il Napoli è favorito per lo scudetto. Perché contro la Lazio ha mostrato ancora una volta limiti che una squadra imbattibile non può denunciare. E ha rischiato nel primo tempo di prendere un’infilata di gol che l’avrebbe tagliato fuori dalla lotta di vertice.

La sfida tattica per il controllo del centrocampo e del gioco è stata vinta per tre quarti dalla formazione di Sarri. Più lucida e più matura a centrocampo, capace di imporre il palleggio e di schiacciare il Napoli nella sua tre quarti. Fabian e Ruiz e Zielinski erano in giornata no, Demme, pur generoso in copertura, è parso il solito profeta della prevedibilità e della rinuncia a giocare tra le linee. Non può imporsi una squadra il cui regista arretrato passa la palla quattro volte su cinque indietro e una di lato".