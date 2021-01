CdS - Gattuso, fiducia a tempo: restano contatti con Benitez e chiacchierate con Allegri-Spalletti

Il tweet del Napoli, che tende la mano a Gattuso, conferma che c'è volontà di continuare insieme per le prossime partite, ma il futuro dell'allenatore resta in bilico. Lo fa capire il Corriere dello Sport, che ricorda le chiacchierate esplorative di De Laurentiis con Spalletti e Allegri e, soprattutto, il contatto telefonico avuto qualche giorno fa con Benitez. Il patron ha chiamato il tecnico spagnolo per sondare la sua disponibilità in vista del futuro ed è ancora in attesa di una risposta. Per ora, dunque, avanti con Gattuso. Sperando di ritrovare risultati, bel gioco e sorrisi.