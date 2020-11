CdS - Gattuso scopre di avere meno armi: in quel caos sarebbe servito Insigne

Il Napoli cade per la prima volta in campionato, per la seconda di fila al San Paolo, e all'indomani il Corriere dello Sport ha analizzato così: "In serate così caotiche, al Napoli avrebbe fatto comodo avere Insigne per ampliare la propria strategia, oppure per aspettare che si creasse la superiorità: e invece, tra Lozano e Osimhen, e senza la concessione di profondità, il copione ne è uscito scarabocchiato e pure Gattuso ha scoperto di avere meno «armi»".