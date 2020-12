CdS - Hysaj, non basta la stima di Gattuso: nel futuro c'è la Roma

L'avventura di Elseid Hysaj al Napoli sembra davvero arrivata ai titoli di coda. Il giocatore albanese è stato uno dei pilastri della storia azzurra recente, ma adesso sembra davvero pronto a lasciare la città partenopea. Nonostante la stima di Gattuso - scrive oggi Il Corriere dello Sport - non è facile riaprire una trattativa dove entrambe le parti molto rigide, ma soprattutto che vede anche sullo sfondo la Roma che è pronta ad ingaggiarlo a zero per la prossima stagione.