CdS - ADL avverte gli acquirenti di Fabiàn: non ci sarà nessuno sconto

Dopo il gol vincente contro il Torino si torna a discutere del futuro del centrocampista, con il Corriere dello Sport che ribadisce un concetto: niente sconti

Si esulta a metà per i gol di Fabian Ruiz, è una strana sensazione motivata dall'ombra del mercato. Dopo il gol vincente contro il Torino si torna a discutere molto del futuro del centrocampista, con il Corriere dello Sport che ribadisce un concetto: non ci saranno sconti a eventuali acquirenti.

Lo spagnolo, in gol a Torino, è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire, piace in Spagna, De Laurentiis valuterà ogni proposta senza fretta ricordando a eventuali corteggiatori che non ci saranno saldi. Solo alle proprie condizioni, nel caso, si procederà verso il divorzio, per evitare si torni a rivivere casi come quello di Milik all'avvicinarsi della fine del contratto.

Il futuro è un rebus, o forse è già scritto, dipenderà dalle offerte e da quanto i club interessati saranno disposti a spingersi. Una cosa è certa: De Laurentiis non farà sconti. Fabian è una risorsa del Napoli e per Spalletti è un giocatore fondamentale.